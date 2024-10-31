Российские федерации водных видов спорта объединились в одну организацию

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российские федерации синхронного плавания, прыжков в воду, водного поло и плавания объединились в одну организацию, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Решение было принято на отчетно-выборной конференции, которая проходит в Москве. Объединение произошло путем принятия в члены Всероссийской федерации плавания (ВФП) Федерации водного поло России (ФВПР), Федерации синхронного плавания России (ФСПР) и Российской федерации прыжков в воду (РФПВ).
В связи с объединением ВФП предложено переименовать в Федерацию водных видов спорта России (ФВВСР). Решение о наименовании также будет принято на конференции. Единственным кандидатом на пост президента объединенной федерации является председатель наблюдательного совета ВФП Дмитрий Мазепин.
Ранее Федерация спортивной гимнастики России, Федерация прыжков на батуте России, Всероссийская федерация художественной гимнастики, Всероссийская федерация спортивной аэробики и Федерация спортивной акробатики России объединились в единую Федерацию гимнастики России. Руководителем организации был избран глава РЖД Олег Белозеров. Позже было объявлено об объединении спортивных федераций по водным видам спорта, а затем — Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России.