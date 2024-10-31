Российские федерации водных видов спорта объединились в одну организацию

Ранее Федерация спортивной гимнастики России, Федерация прыжков на батуте России, Всероссийская федерация художественной гимнастики, Всероссийская федерация спортивной аэробики и Федерация спортивной акробатики России объединились в единую Федерацию гимнастики России. Руководителем организации был избран глава РЖД Олег Белозеров. Позже было объявлено об объединении спортивных федераций по водным видам спорта, а затем — Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России.