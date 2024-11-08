Ефимова: «Я боялась, что меня признают иноагентом»

Ефимова получила статус нейтрального атлета, позволявший ей выступить на Играх-2024, однако она не смогла выполнить олимпийский норматив на чемпионате Багамских островов.
— С этим фоном в России вокруг Олимпиады тебе было страшно отбираться на Игры?
— Очень. Я очень долго думала. В итоге все скомканно получилось, потому что мне было очень страшно. Я все это делала очень втихую.
— Ты втихую пыталась отобраться на Олимпийские игры, потому что ты боялась вот этих вот…
— Да, конечно, я боялась. Я боялась и того, что может произойти потом, кем меня там объявят. Врагом народа?.. Когда я начинала все это делать, был один лагерь, который говорил, что все плохо. Только один Губерниев был за.
— Пропаганда тебя убедила, что если ты поедешь на Олимпийские игры, станешь врагом народа?
— Да.
— А кого ты слушаешь, где ты это читаешь вообще?
— Ну как, я подписана на олимпийский комитет.
— Ты после слов Позднякова боялась, что тебя признают иноагентом за это?
— Да, серьезно. Там и Винер высказалась. Это большие люди в нашей сфере.
— Много еще людей испугалось ехать на Олимпийские игры?
— Я думаю, большинство. Плюс у нас еще федерация [плавания] была против. Эти против и эти против. Ты идешь вслепую. Знаешь, что есть только ты — и все. Если есть окружение, которое помогает — зашибись. Если нет — то ты один. Например, в гребле была [помогающая] федерация, в Белоруссии все равно поддерживали извне. Я думала, что если получится [отобраться] на Олимпиаду, то сколько нужно денег. Я знала, что никто мне оплачивать это не будет, что это точно все на мне. А еще там какой-то олимпийский взнос. Вначале говорили, что не пустят в олимпийскую деревню — нужно искать жилье, транспорт. Я когда подсчитала — подумала: боже мой, а хочу ли я туда ехать? И я была в таком шоке, когда меня начали поддерживать. Я была уверена, что скажут: «Она опять выделывается». Вся страна смотрела, как я на каком-то непонятно острове отбираюсь. Все болели, переживали. Я подумала: «Да ладно!» — сказала Ефимова на ютуб-канале Вити Кравченко.
Ефимова — шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, серебряный (дважды) и бронзовый призер Олимпийских игр.