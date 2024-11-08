Ефимова: «Я боялась, что меня признают иноагентом»

— Я думаю, большинство. Плюс у нас еще федерация [плавания] была против. Эти против и эти против. Ты идешь вслепую. Знаешь, что есть только ты — и все. Если есть окружение, которое помогает — зашибись. Если нет — то ты один. Например, в гребле была [помогающая] федерация, в Белоруссии все равно поддерживали извне. Я думала, что если получится [отобраться] на Олимпиаду, то сколько нужно денег. Я знала, что никто мне оплачивать это не будет, что это точно все на мне. А еще там какой-то олимпийский взнос. Вначале говорили, что не пустят в олимпийскую деревню — нужно искать жилье, транспорт. Я когда подсчитала — подумала: боже мой, а хочу ли я туда ехать? И я была в таком шоке, когда меня начали поддерживать. Я была уверена, что скажут: «Она опять выделывается». Вся страна смотрела, как я на каком-то непонятно острове отбираюсь. Все болели, переживали. Я подумала: «Да ладно!» — сказала Ефимова на ютуб-канале Вити Кравченко.