Юлия Ефимова рассказала о призовых на ЧР: «Дают сертификат на покупку купальников. Как себя мотивировать?»

— Как думаешь, когда российских спортсменов допустят до соревнований?
— Уже профукали одну Олимпиаду. Сейчас все равно начинают потихоньку… Потому что понимают, что деваться некуда и спорт загнется, если мы не будем выступать. Всем все равно. Думали, что если нас не будет, все будут очень сильно переживать и без нас чуть ли соревнований не будет, но нет. Олимпиада прошла, она была красивая, быстрая.
Если мы продолжить также дальше, что мы не поедем без этого, без того, без всего, то, мне кажется, дети просто перестанут ходить. Для чего идти? Чтобы выиграть чемпионат России? Тебе хочется выступать на международных соревнованиях, хочется соревноваться с лучшими атлетами мира. Этого недостаточно. У детей должна быть мечта.
— Ты лучшая пловчиха России. Сколько ты получала?
— 125−150 тысяч Министерство спорта выплачивало. Это самая большая. Ты едешь на соревнования, если выигрываешь, у тебя зарплата большая. Если не выиграл, естественно, ниже.
— То есть особо на плавании не разбогатеешь в России?
— Нет. На чемпионате России нам раньше давали 3 тысячи рублей за первое место, 2 тысячи — за второе. Сейчас нам дают сертификат на покупку купальников. Либо тебе сумочку дарят с инвентарем, очки, рюкзачок. Все, вот твои призовые за чемпионат России. Как себя мотивировать? Как мотивировать детей? В меня вкладывали мечту стать олимпийской чемпионкой. Поехать на Олимпийские игры, выиграть их. А тут какая мотивация? Выиграть купальник?