Юлия Ефимова рассказала о призовых на ЧР: «Дают сертификат на покупку купальников. Как себя мотивировать?»

— Уже профукали одну Олимпиаду. Сейчас все равно начинают потихоньку… Потому что понимают, что деваться некуда и спорт загнется, если мы не будем выступать. Всем все равно. Думали, что если нас не будет, все будут очень сильно переживать и без нас чуть ли соревнований не будет, но нет. Олимпиада прошла, она была красивая, быстрая.