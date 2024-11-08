Ефимова — о детском плавании в России: «Выжимают все соки, убивают морально и физически. Закачивают фармакологией»

«Это вообще большая проблема у нас. У нас детский спорт славится тем, что берут детей, выжимают из них все соки, все амбиции просто… и морально тебя убивают, и физически этими большими нагрузками. Дай бог, что ты доплаваешь до 16 лет. И все. А больше у тебя нет уже ресурсов, ресурсы все потрачены. Они берут детей, выжимают. Да, мы выиграем все эти юниорские и юношеские соревнования.



Ты выжат физически, ты выжат эмоционально. Ты не хочешь, ты ненавидишь. Я очень многих вот этих ребят знаю, у меня даже подруга: “Я ненавижу плавание”. По сути, в начале мы же все любили, но у тебя идет травма, ты плаваешь, плаваешь, плаваешь, тебе не нравится тренировки, не нравится задания, ты потом просто такой: “Я ненавижу”. Многие боятся потом приходить в этот бассейн, не могут просто физически. У меня такое было лет в 16, когда я перед первой своей Олимпиадой, за три месяца, хотела бросить.



Для чего тренеры это делают с детьми? Зарплаты. Если у тренера будет высшая категория, зарплата будет больше. Легче всего получить эту категорию, натренировав детей на какое-то юношеское соревнование, потому что в таком возрасте ребенку что не дай, особенно если дать большой объем, он сразу же покажет большой результат. Но потом у него нет сил, нет возможностей, ты дальше уже ничего не можешь.



Плюс еще там закачивают фармакологией, тренировками. Я не говорю сейчас ни про что запрещенное, просто для детей слишком рано пить такие витамины, которые дают им. Когда вырастаешь, такие витамины на тебя не действуют, этот объем тренировок на тебя не действует. А на чем ты будешь дальше улучшать результаты?» — сказала Ефимова в интервью ютуб-каналу Вити Кравченко.