«В Америку поехала не от хорошей жизни». Чемпионка мира Ефимова назвала себя патриоткой России

Наверное, если бы я не была патриоткой, я бы уже давно поменяла гражданство и выступала за другую страну. Но нет, я же осталась тут. Я зарабатывала медали для России. Я просто хочу, чтобы у нас было лучше. Чтобы у нас были классные площадки, стадионы.