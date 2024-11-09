«В Америку поехала не от хорошей жизни». Чемпионка мира Ефимова назвала себя патриоткой России

— Когда ты говоришь о проблемах в России, при этом говоря про Америку, что там круто, все думают, что ты вот так любишь Америку, и так не любишь Россию.
— Это обидно, потому что люди не совсем понимают, что в Америку я поехала не от хорошей жизни. Как это было тяжело. Я в 13 лет сначала переезжаю в Таганрог, а потом в 18 лет приезжаю в Америку одна, без знания английского, без родителей.
Наверное, если бы я не была патриоткой, я бы уже давно поменяла гражданство и выступала за другую страну. Но нет, я же осталась тут. Я зарабатывала медали для России. Я просто хочу, чтобы у нас было лучше. Чтобы у нас были классные площадки, стадионы.
— Сравнивая с Америкой, ты не хочешь, чтобы все туда уехали. Ты просто хочешь перенять что-то, что видишь там, что тебе нравится, и чтобы это было здесь.
— Да, конечно. Поэтому я и тут сейчас нахожусь. Я открывала свою команду, потому что мне нравится, как у них сделана система с университетами, со спортом. Видишь плюсы и минусы и там и тут, и ты хочешь из этого построить что-то свое, которое будет работать и давать результаты.