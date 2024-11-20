Российский рекордсмен заканчивает карьеру в 27 лет. Он удивлял мир, но не добрался до главной цели

«Тема большого профессионального спорта уже ушла, я перелистнул эту страницу. Безо всяких угрызений совести. Я знаю, чем хочу заниматься и иду к этому. Конечно, всем хочется добиться всех вершин. Но я считаю, что у меня была хорошая карьера, были победы, я выигрывал чемпионаты мира, бил мировые рекорды. Расстраиваться, что завершил карьеру без олимпийского золота — такого у меня нет. Я рад и горжусь, что у меня был такой путь. Я думал уйти после Токио, и даже сказал в микст-зоне, что, возможно, это один из моих последних стартов. По сути, так и получилось. Был один из последних моих международных стартов. Я тренировался, плавал, выступал, но чувствовал, что конец моей карьеры близок. Это не связано с неудачей в Токио или отстранением от международной арены. Я уже понимал, что не хочу этим заниматься», — рассказал Чупков «Матч ТВ».