Российский рекордсмен заканчивает карьеру в 27 лет. Он удивлял мир, но не добрался до главной цели

Мировая звезда плавания брассом Антон Чупков завершил спортивную карьеру в 27 лет. Россиянин ушел, имея в коллекции:
- бронзу Игр-2016 в Рио;
- два золота и две бронзы с ЧМ;
- два золота, два серебра и бронзу с ЧЕ;
- четыре золота Европейских игр.
«Тема большого профессионального спорта уже ушла, я перелистнул эту страницу. Безо всяких угрызений совести. Я знаю, чем хочу заниматься и иду к этому. Конечно, всем хочется добиться всех вершин. Но я считаю, что у меня была хорошая карьера, были победы, я выигрывал чемпионаты мира, бил мировые рекорды. Расстраиваться, что завершил карьеру без олимпийского золота — такого у меня нет. Я рад и горжусь, что у меня был такой путь. Я думал уйти после Токио, и даже сказал в микст-зоне, что, возможно, это один из моих последних стартов. По сути, так и получилось. Был один из последних моих международных стартов. Я тренировался, плавал, выступал, но чувствовал, что конец моей карьеры близок. Это не связано с неудачей в Токио или отстранением от международной арены. Я уже понимал, что не хочу этим заниматься», — рассказал Чупков «Матч ТВ».
Карьера у Чупкова реально вышла славная, хотя его фанатам точно жаль, что гештальт с золотом Олимпиады он так и не закрыл.
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Пловец пришел в бассейн в 5 лет для здоровья. Затем Антон уже начал заниматься серьезно, хотя поначалу не мог проплыть даже детский 25-метровый бассейн. Да и были мысли уйти в футбол. Тренер Наталья Быкова поставила перед выбором.
«Помню, в какой-то момент мечтал о футболе, но мой первый тренер — Наталья Юрьевна Быкова — тогда жестко сказала: “Либо остаешься и плаваешь, либо — иди на все четыре стороны”. Я маленький был. Глазами похлопал — и, конечно, остался», — признавался Чупков «Советскому спорту».
В 11 лет спортсмен перешел к новому тренеру — Александру Немтыреву. Тот помог определиться с профильным стилем. Антон начал делать упор на брасс и быстро добился успехов. У Чупкова по юниорам и молодежи есть медали со всех крупных стартов, а также он устанавливал различные рекорды.
За год до Олимпиады-2016 Чупков победил на взрослом чемпионате России, обыграл всех на Европейских играх, продолжил устанавливать мировые рекорды в своем возрасте и убедил руководителей нашего плавания, что должен быть в составе на Игры. Антон отправился в Рио в 19 лет. На 200-метровке он взял бронзу, уступив только Дмитрию Баландину из Казахстана и Джошу Преноту из США.
«Эта бронза для меня с частичкой золота, ведь это мои первые Игры. Я доволен собой: выполнил задачу-максимум, завоевал медаль. Это было круто! Напряжения не чувствовал и ни на кого сегодня не ориентировался, плыл своей тактикой, в своем темпе. В финале почувствовал: догоняю, не хватило пяти метров. Теперь надо хорошо отдохнуть. Уверен: главное в моей карьере еще впереди», — говорил радостный Чупков ТАСС.
Уже через год в карьере Чупкова случилась первая крупная победа — золото чемпионата мира. В Будапеште пловец победил на дистанции 200 м. В Кванджу-2019 удалось не только снова стать лучшим, но и установить новый мировой рекорд. Между делом Антон успешно выступал на чемпионатах Европы. И каждый раз поражал мир своим необычным стилем (очень медленное начало и скоростной финиш), которая заставляла хвататься за сердце многих у экранов телевизора и на трибунах.
Казалось, все идет к тому, что в Токио-2020 на коронной 200-метровке Чупков должен забирать золото Игр, но все сложилось и близко не так. В столице Японии россиянин занял лишь 4-е место. Для спортсмена его уровня — провал. На эмоциях после неудачи на Олимпиаде Антон заявил, что это, возможно, один из его последних стартов на профессиональном уровне. И во многом он оказался прав. После Токио Чупков еще немного поплавал, в 2023-м приостановил карьеру, а затем появлялся в бассейне максимально редко.
Теперь на его любимой дистанции разрывают китаец Цинь Хайян австралиец Зак Стабблети-Кук. И явно еще будет француз Леон Маршан, который в Париже 200-метровку выиграл. Возможно, появится кто-то еще, но Чупкова рядом с ними уже не будет. Свое время теперь пловец посвящает мастер-классам для детей, школе, в которой является одним из руководителей, и строит планы на будущее. Постоянно быть на сборах и соревнованиях чемпиону теперь не нужно.
Виктория Дмитриева