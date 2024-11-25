«Они все сочиняют на ходу». В Китае нашли допинг в лапше

Существовала ли «заразная» лапша на самом деле — сказать сложно. В антидопинговых делах за последние годы всплывали самые невероятные версии «заражения» допингом. Начиная от стероидов, занесенных в организм в результате массажа, общения с собаками и даже использования чужих полотенец. И заканчивая мельдонием в коровьем молоке и болденоном в говядине. Главный вывод из путаных заявлений ученых — ничего невозможного в этом всем нет. Хотя в недавнем деле чешской теннисистки Николы Бартунковой источником «заражения» триметазидином признана совсем не лапша, а биодобавка с экстрактом расторопши. И столь разные объяснения провоцируют подозрения, что эти дикие истории — не более чем оправдания, призванные скрыть реальные случаи применения допинга.