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Губерниев: «Дедульки и бабульки снова все профукали. Кинули бессовестно с Олимпиадой, теперь проблемы с ЧМ»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что у российских пловцов могут возникнуть проблемы с допуском на чемпионат мира на короткой воде в Будапеште из-за отсутствия у них необходимой международной допинг-пробы.

Источник: Sport24

«Кстати, вот наши пловцы, которых кинули бессовестно дедульки и бабульки с Олимпиадой, собираются в Будапешт на ЧМ. Разумеется, поедут в нейтральном статусе. Нормальные люди в России пловцов поддержат и пожелают удачи. Будут люди дружно болеть за наших. А как быть с бесами-балбесами?

Пловцы могут не попасть на ЧМ, ибо дедульки и бабульки снова все профукали. В критериях допуска перечислено условие — четыре допинг-пробы, одна из которых — международная. На сегодняшний день у 23-х заявленных и прошедших отбор (квалифицировавшихся) наших пловцов из основы и резерва нет ни одной международной пробы! При этом дорожная карта была известна достаточно давно, но никто ничего не делал. И виз нет еще. Хорошо, неравнодушные люди отгрузили волшебный пендель дедулькам и все зашевелилось. Но можем не успеть, дедлайн 2 декабря! Олимпиаду профукали, профукаем и ЧМ? Что на все это скажет новое руководство Федерации Водных видов?» — написал Губерниев в телеграм-канале.