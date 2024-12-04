Лучших российских пловцов пустили на чемпионат мира. Наши возвращаются после отстранения

«Думаю, в такие сжатые сроки никто ещё не работал — когда за 20 дней до старта чемпионата мира 10 декабря мы получили разрешение на отборочный статус нашего турнира. Понятное дело, что многие психологически не были готовы — ни спортсмены, ни даже сама организация, которая дала разрешение. Всем приходится сейчас работать в ускоренном режиме.



Два дня прошедшего в Санкт-Петербурге чемпионата России попали на выходные, поэтому нам продлили сроки отбора, открыли систему регистрации на чемпионат мира. Спортсмены получают статусы, всё в быстром режиме. Сейчас не хватает официального приглашения, которое мы, наверное, завтра получаем и бежим за визами. Ещё многое будет зависеть от того, как будет работать посольство», — рассказывал вице‑президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Евгений Коротышкин RG.