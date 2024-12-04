Жизнь в Нью-Йорке, парень ниже ростом: о чем мечтает лучшая пловчиха России

— Это приходит с опытом. Я, сколько себя помню, все время получала какие-то негативные комментарии, начиная с 2019 года. Меня чуть ли не в допинге обвиняли. В один момент я уже просто закрылась от корреспондентов, потому что мне было страшно что-то сказать в интервью. Я видела, какая реакция может быть у общественности на любое мое мнение. И действительно мне, как 15-летней девочке, просто было страшно. Потом начали встречаться хорошие журналисты, я стала им открываться, но критика не прекратилась. Мне кажется практически невозможно ее избежать. Всегда найдется человек, которому что-то не понравится, или он просто захочет выделиться этим. Не могу никак на этих людей повлиять, поэтому я изменила свое отношение.