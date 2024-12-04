Жизнь в Нью-Йорке, парень ниже ростом: о чем мечтает лучшая пловчиха России

«Лежу в обнимку и смотрю фильмы»
— Вы три раза переболели коронавирусом?
— Нет, я болела просто три раза за октябрь. И в середине, я так понимаю, заболела коронавирусом. Я не сдавала тест во время болезни, но сдала на антитела, и они показали, что у меня был ковид.
— Как после болезни показывать достаточно неплохие результаты?
— Я, честно говоря, сама удивлена, потому что настолько всё было серьезно, что мы уже с Витой Владимировной (Новожиловой, тренером Чикуновой — прим. РИА Новости) думали сниматься с чемпионата России, потому что уже не видели смысла плыть. Я за 9 дней до чемпионата России (в Санкт-Петербурге) впервые вышла на воду. Было тяжело и морально, и физически даже просто входить в воду и начинать что-то делать именно в бассейне.
— Сыграл характер или молодой тренированный организм?
— Думаю, вкупе, поэтому мы подумали, что не будем сдаваться и попробуем свои силы, несмотря на сорванную подготовку. Удивительно, что получилось неплохо.
— Как болеют такие профессиональные спортсмены, как вы? Могут себе позволить весь день пролежать, смотреть сериал и поесть вкусняшек?
— Только так и болею всегда, в обнимку с мишкой лежу, плачу и смотрю какую-нибудь мелодраму, комедию, сериалы, вообще любой фильм. Болею, как и обычные люди, совершенно неинтересно.
— Вы сейчас живете в общежитии. Есть что-то схожее со студенческой жизнью из фильмов?
— В общежитии живу уже давно, так как ездить из дома до бассейна долго, а на такси очень дорого. Живу с подругой. Наши вечера обычно проходят за разговорами и чаепитием. Еще пытаемся придумать себе какую-нибудь активность, чтобы не просто сидеть в телефоне. Например, смотрим образовательные видео или играем в настольные игры. Стараемся себя развлечь, потому что к концу дня физически что-то делать очень сложно. Иногда после тренировок хочется просто сесть и вообще больше не двигаться, только дышать, моргать и всё.
— Когда силы находятся, в выходной день получается куда-то выбираться в Петербурге?
— Честно, я человек, который любит сидеть дома с чашкой чая. Вроде бы и люблю тусовки, но только если меня кто-то прям вытащит из дома. Если я куда-то и хожу, то, скорее всего, потому что меня пригласили подруги и в графике есть свободное время. Но это случается редко.
— Компьютерные игры предпочитаете как вариант для домашних посиделок?
— Я очень люблю всякие страшилки и ужастики. Понравились Resident Evil, Outlast. Безумно страшно, но всё равно всегда рвусь поиграть. У меня, к сожалению, нет игрового компьютера, поэтому иногда беру его у друзей, либо играю, когда приезжаю в гости к сестре с мужем.
— На новогодние праздники планируете куда-то поехать?
— У нас в семье есть традиция — ездить в Выборг и кушать крендели. Я обожаю выборгские крендели, поэтому я очень надеюсь, что в новом году мы туда поедем.
— А есть ли какой-то город или страна, в которой было бы интересно пожить? Часто бывает, что, насмотревшись американских ромкомов, хочется пожить на Манхэттене в Нью-Йорке.
— Конечно, Нью-Йорк, да. Скажу честно, несмотря на то, что много информации о бездомных, мусоре и прочем, мне бы хотелось как минимум узнать, что такое Нью-Йорк и как там живется. Очень люблю путешествия, поэтому хочу открывать для себя новые города и страны.
— Подход к тренировкам у нас и в Штатах сильно отличается. Вам бы подошло другое отношение тренеров к спортсменам? Или нужен кнут?
— Мне кажется, что именно в моем случае важно, чтобы мне иногда давали пинка. Бывает такое, что, когда я расплываюсь, у меня что-то не получается, идет не так, нужно, чтобы дали пендель и сказали: «Женя, соберись. Делай вот так, попробуй еще раз». Но хочу уточнить, что от Виты Владимировны всё идет с хорошим побуждением, с заботой и верой в меня. Я ощущаю поддержку в этом пинке.
— Можно ли стать чемпионом без пинков и жестких методов?
— Мне кажется, да. Это всё индивидуально, конечно. Мне самой-то очень редко нужен этот пинок. Когда ситуация прям не очень, можно жестко сказать. Но всё зависит именно от самого спортсмена.
— Как насчет контроля со стороны тренера? Есть запрет на общение с парнями или другие ограничения?
— От Виты Владимировны никогда не было такого, чтобы мне запрещали общаться с мальчиками. Я думаю, что такие запреты, особенно в подростковом возрасте, в будущем выльются в не очень хорошую историю. Мне очень нравится лояльность Виты Владимировны в этом плане. Она на сборах может поинтересоваться, какие планы у меня на вечер, но запрещать не будет.
— У тебя хватает времени на личную жизнь?
— Да, конечно.
— Профессиональному спортсмену тяжело ухаживать за собой?
— Ухаживать за собой точно получается. Недавно я перекрасилась в блондинку, очень долго на это решалась, но результат оправдал все ожидания. Очень рада, что у меня новый имидж. Я очень люблю наряжаться и краситься, но такая возможность мне выпадает нечасто.
— Какое отношение к каблукам?
— У меня очень высокий рост, поэтому я засматриваюсь на туфли с небольшим каблучком.
— У девушек с высоким ростом есть сложности с парнями — тяжело найти того, с кем смело можно носить каблуки.
— У меня вообще нет проблем с этим, потому что я очень-очень люблю пару Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема. Она выше него, но они так гармонично смотрятся, поэтому у меня переживаний по поводу роста парня никогда не было. Такое вообще может выглядеть совершенно классно и красиво.
Разговор с Загитовой
— А какое отношение к конькам? На награждение чемпионата России приходила Алина Загитова.
— У нас с Алиной получился максимально короткий разговор. Она меня поздравила с выигранной медалью. Было, конечно, очень неожиданно и классно увидеть, что очень популярная фигуристка приехала нас наградить.
Я бы хотела сходить на соревнования по фигурному катанию, посмотреть на это вживую. Вообще ничего не понимаю в этом, но всё выглядит красиво. А вот сама кататься на коньках я бы не стала. Пыталась встать на них прошлой зимой, это не мое, точно. В моем случае это очень травмоопасно, поэтому я не хочу рисковать.
— Считаете ли вы себя знаменитостью?
— Не считаю себя знаменитостью и не ощущаю этого. Единственное, что я ощутила, что мне больше внимания стали уделять с того момента, как я выиграла чемпионат России в 2019 году. Автографы, фотографии и общение со зрителями меня вообще не обременяют, мне это нравится. Я ощущаю, что за меня болеют, у всех горят глаза и невозможно отказать им. Единственное, я могу сказать: «Ребята, давайте попозже сфоткаемся, мне на награждение или откупаться надо». Но я всегда стараюсь вернуться.
— На улице или в метро узнавали?
— Может быть пару раз в ТЦ. Был случай, что в ресторане ко мне подошли. Но такое редко случается в Санкт-Петербурге.
— Есть ли у вас поклонники? Пишут ли они вам в директ? Может, подарки присылали?
— Ну, конечно, бывают пишут, но я им не отвечаю. И слава богу, мне не отправляют цветы, потому что я их не люблю. Я не получаю от них вообще никаких эмоций. Это пустая трата денег только потому, что мне ни горячо, ни холодно от их наличия.
— Что дарить Евгении Чикуновой? Cartier?
— Мне очень нравится, когда подарок сделан своими руками или это что-то необычное. Я очень люблю маленькие милые подарки. Даже маленькая шоколадка — это очень приятно, потому что просто кому-то захотелось меня порадовать.
— А есть ли что-то, на что вы копите? Машина, квартира или путешествие в Париж?
— Целенаправленно я коплю на свою квартиру в Санкт-Петербурге. Хотелось бы жить рядом с бассейном, чтобы не приходилось ездить. Но пока это сделать нереально.
— Это связано с тем, что в плавании тяжело заработать большие деньги или просто сложно копить, потому что любишь шоппинг и другие приятные траты?
— Если говорить откровенно, получается копить только благодаря премиям за чемпионаты. Я стараюсь откладывать от зарплаты, но я не могу себя никак сдерживать в шоппинге.
— Знаю, что вы читаете новости о себе. Расскажите, как отнеслись к критике во время и после Олимпиады в Париже? Что бы ответили хейтерам?
— Хейтерам нет смысла отвечать и переубеждать. Отношусь к критике просто, у человека есть такое мнение, вот и всё. Я никогда ничего не навязывала и мне не навязывали. Пропустить Олимпиаду — это сугубо мое решение. Я поддерживала тех, кто поехал, но для себя приняла другое решение.
— Что помогает справляться с критикой — устойчивая самооценка или проработка с психологом?
— Это приходит с опытом. Я, сколько себя помню, все время получала какие-то негативные комментарии, начиная с 2019 года. Меня чуть ли не в допинге обвиняли. В один момент я уже просто закрылась от корреспондентов, потому что мне было страшно что-то сказать в интервью. Я видела, какая реакция может быть у общественности на любое мое мнение. И действительно мне, как 15-летней девочке, просто было страшно. Потом начали встречаться хорошие журналисты, я стала им открываться, но критика не прекратилась. Мне кажется практически невозможно ее избежать. Всегда найдется человек, которому что-то не понравится, или он просто захочет выделиться этим. Не могу никак на этих людей повлиять, поэтому я изменила свое отношение.
Аделя Зиатдинова