Россиян на международной арене все больше. Санкции снимают?

Можно тешить себя иллюзиями, что мировой спорт соскучился по России и готов изгнать из себя политику, можно представлять наше согласие на давно известные условия допуска как некий прорыв в отношениях с мировым сообществом (как делается сейчас в тяжелой атлетике) … Но надо четко отдавать себе отчет: пока не случится полноценного возвращения россиян в олимпийскую семью, возможны любые сюрпризы — как приятные, так и не очень. Это ненормально, когда кто-то в принципе ставит под сомнение наше право выступать под собственным флагом и бороться за олимпийские квоты на общих основаниях. И, к огромному сожалению, из этих сетей не выпутаться за счет стратегии малых шагов. Клубок спортивно-культурных санкций можно только разрубить, а для этого требуется политическое решение, например со стороны нового руководства МОК.