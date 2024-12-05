Юлия Ефимова: поверим в то, что на Олимпиаду-2028 наших пловцов всё-таки пустят

И представьте, если бы Женя Чикунова привезла два золота из Парижа. Сколько предыдущие поколения в брассе за этой медалью плыли, но так и не доплыли. А тут была реальная возможность. Но что поделаешь? Поверим в то, что на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелес наших пловцов всё-таки пустят. И шанс на золото будет тогда.