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Юлия Ефимова: поверим в то, что на Олимпиаду-2028 наших пловцов всё-таки пустят

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова призналась, что ей жаль пловцов, которые отказались от поездки на Олимпийсие игры — 2024 в Париж (Франция).

Источник: РИА "Новости"

— Вам жаль ребят, которые могли с нейтральным статусом ехать на Олимпиаду в Париж, но сами отказались?

— Конечно, жалко. Мы вот со Станиславой Комаровой это обсуждали. Представляете, после распада СССР в женском плавании у нас ни разу не было олимпийского золота. А у мальчиков вот только в 2021 году два золота взял Женя Рылов — после Олимпиады-1996 в Атланте. То есть спустя четверть века!

И представьте, если бы Женя Чикунова привезла два золота из Парижа. Сколько предыдущие поколения в брассе за этой медалью плыли, но так и не доплыли. А тут была реальная возможность. Но что поделаешь? Поверим в то, что на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелес наших пловцов всё-таки пустят. И шанс на золото будет тогда.

— Если бы руководство в нашей федерации поменялось не сейчас, а перед Олимпиадой, думаете, российские пловцы поехали бы в Париж?

— Думаю, что да. Сейчас вопросы как-то быстро стали решаться, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».