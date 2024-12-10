Российские пловцы впервые за три года поборются за медали чемпионата мира

Турнир в 25-метровом бассейне (в два раза короче олимпийского) пройдет в столице Венгрии с 10 по 15 декабря. Его призовой фонд — $2,1 млн.
Российские и белорусские пловцы допущены в нейтральном статусе — на соревнованиях им будет запрещено демонстрировать государственную символику и общаться с представителями средств массовой информации. В случае их победы на церемонии награждения будет звучать гимн World Aquatics.
В ноябре международная федерация сняла ряд ограничений на участие нейтральных спортсменов — в частности, позволила им плыть в эстафетах. Также упростились условия получения допуска — его теперь предоставляют представителям спортивных обществ, связанных с силовыми структурами, таких как ЦСКА и «Динамо».
В числе участников чемпионата мира 27 российских пловцов: Елизавета Агапитова, Виктория Блинова, Софья Дьякова, Юлия Ефимова, Дарья Клепикова, Ксения Мишарина, Милана Степанова, Арина Суркова, Дарья Трофимова, Евгения Чикунова, Роман Акимов, Илья Бородин, Дмитрий Жаворонков, Александр Жигалов, Егор Корнев, Олег Костин, Кирилл Пригода, Мирон Лифинцев, Савелий Лузин, Кирилл Мартынычев, Андрей Минаков, Дмитрий Савенко, Павел Самусенко, Алексей Сударев, Алексей Ткачев, Роман Шевляков, Александр Щеголев.
Состав был сформирован на основе результатов ноябрьского чемпионата России. Почти все спортсмены получили допуск в декабре, за несколько дней до старта турнира из этого списка нейтральный статус уже имели только олимпийский призер, шестикратная чемпионка мира Ефимова и призер чемпионата мира, победитель чемпионата мира на короткой воде 2021 года Минаков. Анна Егорова, Ника Годун, Иван Кожакин, Никита Луговкин и Степан Гончаров, также имеющие допуск к соревнованиям World Aquatics, по различным причинам пропускают турнир. У Евгения Сомова, единственного российского пловца, выступившего на Олимпиаде в Париже, планов приезжать в Будапешт не было. Спортсмен, последние годы живущий в США, сосредоточился на подготовке к следующему сезону.
Хороший шанс на медали
Аналогичное решение приняло подавляющее большинство медалистов Игр — у мужчин выступят только 10 из 42 обладателей наград Парижа, у женщин — 20 из 42. Это связано с тем, что турнир проводится в олимпийский год, поэтому одни лидеры мирового плавания не делали на него ставку, а другие, такие как Кэти Ледеки (девятикратная олимпийская чемпионка из США), традиционно не выступают на короткой воде. Главной звездой соревнований будет 18-летняя канадка Саммер Макинтош — трехкратная олимпийская чемпионка. Звезда мирового плавания четырехкратный олимпийский чемпион из Франции Леон Маршан в Будапеште не выступит.
Российские пловцы, напротив, будут сверхмотивированными — для многих из них этот взрослый международный турнир станет первым в карьере. В частности, для 18-летнего Мирона Лифинцева — обладателя юниорского рекорда мира на дистанции 100 м на спине. Он является одним из претендентов на медали. Хорошие шансы на награды есть и у обладателя лучшего времени сезона в мире на дистанции 400 м комплексом Бородина, рекордсменки мира Чикуновой, еще одного брассиста Пригоды, в баттерфляе за медали поборется Минаков. Нельзя сбрасывать со счетов и Ефимову, которая не сумела отобраться в Париж, но в 32 года продолжает карьеру, несмотря на то что в сборной уже давно уступила лидерство Чикуновой.
Последний раз на чемпионате мира российские пловцы выступали в декабре 2021 года, когда соревнования на короткой воде проходили в ОАЭ. По причине допинговых санкций сборная России участвовала там в статусе команды Всероссийской федерации плавания. В честь побед тогда исполнялся фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского. Тогда за турнир он прозвучал 4 раза, всего же российские пловцы завоевали 15 наград, в их активе также было 7 серебряных и 4 бронзовые медали. Рекордсменом по числу наград стал россиянин Климент Колесников — 4 золота, серебро и бронза. Он выступал на ноябрьском чемпионате России и имел право поехать в Будапешт, однако продолжает занимать принципиальную позицию по поводу нейтрального статуса — на него он не согласен.
Чемпионат мира в Будапеште станет первым крупным стартом для Федерации водных видов спорта России — новой общероссийской спортивной организации, которая в конце октября объединила все олимпийские водные виды спорта — плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло. Ее возглавил предприниматель Дмитрий Мазепин.