Российские пловцы впервые за три года поборются за медали чемпионата мира

Российские пловцы, напротив, будут сверхмотивированными — для многих из них этот взрослый международный турнир станет первым в карьере. В частности, для 18-летнего Мирона Лифинцева — обладателя юниорского рекорда мира на дистанции 100 м на спине. Он является одним из претендентов на медали. Хорошие шансы на награды есть и у обладателя лучшего времени сезона в мире на дистанции 400 м комплексом Бородина, рекордсменки мира Чикуновой, еще одного брассиста Пригоды, в баттерфляе за медали поборется Минаков. Нельзя сбрасывать со счетов и Ефимову, которая не сумела отобраться в Париж, но в 32 года продолжает карьеру, несмотря на то что в сборной уже давно уступила лидерство Чикуновой.