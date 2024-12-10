Американка Уолш установила мировой рекорд на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

БУДАПЕШТ, 10 декабря. /ТАСС/. Американка Гретхен Уолш установила мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Будапеште.
Уолш показала результат 24,02 секунды в предварительном заплыве. Предыдущий рекорд принадлежал представительнице Швеции Терезе Альсхаммар, которая в ноябре 2009 года на этапе Кубка мира в Сингапуре проплыла дистанцию за 24,38 секунды.
Уолш 21 год, на Олимпийский играх в 2024 году она завоевала две золотые и две серебряные медали. Также на ее счету золотая, серебряная и бронзовая награды на чемпионате мира 2023 года.
Чемпионат мира по плаванию в Будапеште проходит с 10 по 15 декабря. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.