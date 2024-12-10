Сборные России вышли в финал эстафеты кролем на ЧМ по плаванию

Софья Дьякова вышла в финал на дистанции 400 м вольным стилем, установив в отборочном заплыве юношеский рекорд России (4.02,03). Мирон Лифинцев (49,44) и Павел Самусенко (50,20) вышли в полуфинал на дистанции 100 м на спине. Арина Суркова (24,78) попала в полуфинал на дистанции 50 м баттерфляем. Илья Бородин (1.53,30) пробился в финал дистанции 200 м комплексом. Олег Костин (22,16) и Роман Шевляков (22,24) попали в полуфинал на дистанции 50 м баттерфляем.