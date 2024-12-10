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Пловчиха Дуглас установила рекорд мира на дистанции 200 метров комплексом на короткой воде

БУДАПЕШТ, 10 декабря. /ТАСС/. Американка Кейт Дуглас стала чемпионкой мира на короткой воде на дистанции 200 метров комплексным плаванием, установив мировой рекорд. Соревнования проходят в Будапеште.

Источник: AP 2024

Дуглас показала результат 2 минуты 01,63 секунды. Она превзошла достижение представительницы Венгрии Катинки Хоссу (2 минуты 01,86 секунды), установленное в 2014 году. Второе место заняла другая американка Алекс Уолш, третьей стала представительница Великобритании Эбби Вуд.

Дуглас 23 года. Она является двукратной олимпийской чемпионкой и четырехкратной чемпионкой мира. Американка выиграла восьмую зоотую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Соревнования в Будапеште завершатся 15 декабря. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.