Пловчиха Дуглас установила рекорд мира на дистанции 200 метров комплексом на короткой воде

Дуглас показала результат 2 минуты 01,63 секунды. Она превзошла достижение представительницы Венгрии Катинки Хоссу (2 минуты 01,86 секунды), установленное в 2014 году. Второе место заняла другая американка Алекс Уолш, третьей стала представительница Великобритании Эбби Вуд.
Дуглас 23 года. Она является двукратной олимпийской чемпионкой и четырехкратной чемпионкой мира. Американка выиграла восьмую зоотую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.
Соревнования в Будапеште завершатся 15 декабря. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.