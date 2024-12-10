Сборная России — без медалей. Зато пали сразу семь мировых рекордов

Затем в бой пошли мужчины. Тоже полуфинал на дистанции 50 метров баттерфляем. Наши ребята здесь не порадовали: Олег Костин в первом заплыве стал шестым (22,26 секунды), а Роман Шевляков (22,22) закончил седьмым во втором полуфинале. В решающую стадию они не вышли. А швейцарец Ное Понти произвел самый настоящий фурор. Он установил мировой рекорд (21,43), побив свои же предыдущие и без того шикарные цифры (21,50).