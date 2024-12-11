Лифинцев выиграл чемпионат мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине

Лифинцев показал результат 48,76 секунды. Серебряную медаль завоевал представитель Венгрии Хуберт Кош (48,79), третьим стал поляк Кацпер Стоковский (49,16). Другой представитель России Павел Самусенко (49,20) занял 4-е место.
18-летний Лифинцев установил новый мировой рекорд среди юниоров. Ранее это достижение принадлежало другому россиянину Клименту Колесникову (48,90 секунды).
На чемпионате мира в Будапеште выступают 27 российских пловцов. Лифинцев стал первым россиянином, которому удалось завоевать медаль. Чемпионат мира завершится 15 декабря. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.