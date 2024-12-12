«Паникую, когда не вижу дна». Пять необычных фактов про нового чемпиона мира из России

Уже в детстве Мирон определился с «коронным» стилем, выбрав плавание на спине. Этому есть объяснение. Лифинцев боялся плавать лицом вниз и не видеть дно. Парню казалось, что кто-то может схватить его в воде. «Интересная история, которая мне самому нравится, почему я плаваю на спине. Дело в том, что испытываю дискомфорт, когда смотрю вниз и не вижу дна. Можно сказать, даже паникую. А на спине — всё отлично! Плывешь себе и плывешь, глядя вверх. На открытой воде вы меня точно не увидите. Никогда», — пояснял Мирон со смехом.