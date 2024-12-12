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Канадка установила мировой рекорд на чемпионате мира по плаванию

Канадка Макинтош установила мировой рекорд на 200-метровке баттерфляем.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Канадка Саммер Макинтош завоевала золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, установив мировой рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем.

Макинтош показала в финале результат 1 минута 59,32 секунды, превзойдя на 0,29 секунды предыдущее мировое достижение, которое в 2014 году установила испанка Мирея Бельмонте Гарсия.

Второе место заняла американка Реган Смит (+1,68 секунды), третьей стала австралийка Элизабет Деккерс (+3,59).

Чемпионат мира на короткой воде продлится до 15 декабря. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает российских спортсменов до стартов в нейтральном статусе. В соревнованиях в Будапеште участвуют 27 российских пловцов.