Канадка установила мировой рекорд на чемпионате мира по плаванию

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Канадка Саммер Макинтош завоевала золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, установив мировой рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем.
Макинтош показала в финале результат 1 минута 59,32 секунды, превзойдя на 0,29 секунды предыдущее мировое достижение, которое в 2014 году установила испанка Мирея Бельмонте Гарсия.
Второе место заняла американка Реган Смит (+1,68 секунды), третьей стала австралийка Элизабет Деккерс (+3,59).
Чемпионат мира на короткой воде продлится до 15 декабря. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает российских спортсменов до стартов в нейтральном статусе. В соревнованиях в Будапеште участвуют 27 российских пловцов.