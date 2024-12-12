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Пригода выиграл серебро на чемпионате мира по плаванию на короткой воде на 100 м брассом

Другой россиянин Александр Жигалов стал шестым.

Источник: AP 2024

БУДАПЕШТ, 12 декабря. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров брассом. Соревнования проходят в Будапеште.

Пригода показал результат 55,49 секунды и установил новый рекорд России. Чемпионом мира стал китаец Цинь Хайян, опередивший Пригоду на 0,02 секунды. Бронзовую медаль завоевал белорус Илья Шиманович (55,60). Другой россиянин Александр Жигалов финишировал шестым (56,35).

Пригоде 28 лет, он трижды становился бронзовым призером чемпионатов мира в 50-метровом бассейне. Россиянин является пятикратным победителем мировых первенств на короткой воде. В Будапеште он стал чемпионом мира в комбинированной смешанной эстафете 4×50 метров.

Россияне выиграли третью медаль на текущем чемпионате мира. Помимо победы в эстафете, золото на дистанции 100 метров на спине завоевал Мирон Лифинцев.

Чемпионат мира завершится 15 декабря. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.