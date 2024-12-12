Пригода выиграл серебро на чемпионате мира по плаванию на короткой воде на 100 м брассом

Пригоде 28 лет, он трижды становился бронзовым призером чемпионатов мира в 50-метровом бассейне. Россиянин является пятикратным победителем мировых первенств на короткой воде. В Будапеште он стал чемпионом мира в комбинированной смешанной эстафете 4×50 метров.