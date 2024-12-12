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Российская рекордсменка Чикунова осталась без медали чемпионата мира

Российская пловчиха Евгения Чикунова стала пятой на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира на короткой воде.

Источник: РИА "Новости"

Победу одержала китайская пловчиха Цяньтин Тан (1:02.38). Серебро у американки Лилли Кинг (+00.42), а бронза — у эстонки Энели Ефимовой (+00.87). Чикунова отстала от победительницы на +01.41.

20-летняя Чикунова — рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. 11 декабря сборная России завоевала две золотые медали, а 12 числа серебро выиграл Кирилл Пригода.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.