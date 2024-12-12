Американка Уолш установила мировой рекорд на 100 м комплексным плаванием

Уолш 21 год, на Олимпийских играх в 2024 году она завоевала две золотые и две серебряные медали. Также на ее счету по одной золотой, серебряной и бронзовой награде чемпионата мира 2023 года. Ранее в Будапеште американка установила мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем.