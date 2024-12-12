Американка Уолш установила мировой рекорд на 100 м комплексным плаванием

БУДАПЕШТ, 12 декабря. /ТАСС/. Американка Гретхен Уолш установила мировой рекорд на дистанции 100 м комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде. Соревнования проходят в Будапеште.
Уолш в полуфинальном заплыве показала результат 55,71 секунды, побив собственный рекорд (55,98), который был установлен 18 октября на соревнованиях в США.
Уолш 21 год, на Олимпийских играх в 2024 году она завоевала две золотые и две серебряные медали. Также на ее счету по одной золотой, серебряной и бронзовой награде чемпионата мира 2023 года. Ранее в Будапеште американка установила мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем.
Чемпионат мира на короткой воде продлится до 15 декабря. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.