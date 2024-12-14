Российский талант разрывает ЧМ! Лифинцев выиграл уже третье золото в Будапеште, а еще у нас два серебра

Это золото оказалось уже третьим для 18-летнего Лифинцева на турнире в Будапеште. Ранее он стал лучшим на дистанции 100 метров на спине и победил в составе нашей сборной в смешанной эстафете 4×50 комбинированным стилем. Также в двух выигранных личных гонках он установил юношеские рекорды. До Мирона золотой дубль на 50 и 100 метрах на спине из россиян делал Станислав Донец в 2010 году на ЧМ на короткой воде в Дубае.