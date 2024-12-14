Чемпион, которого вынудили молчать. Мирон Лифинцев отвечает своими результатами

У Лифинцева репутация невозмутимого и даже замкнутого парня, за которого главным образом говорят результаты (в Будапеште из-за запрета на общение с медиа это оказалось очень кстати). «Клим Колесников и Женя Рылове говорят, что я постоянно сижу какой-то грустный и зажатый. На самом деле я сосредоточен, я в своем внутреннем мире настраиваюсь на заплыв, — объяснял Мирон свое поведение в бассейне в интервью “Плаванию для всех”. — Считаю, что если ты ментально не подготовлен, то даже при условии того, что готов физически и близко не сможешь показать результат, на который способен. Все ограничения в собственной голове. Я очень много работал над собой, чтобы снять их. Неоценимую помощь и поддержку в развитии ментальных качеств оказывает один из моих тренеров — Елена Юрьевна Кузнецова. А их тренерский тандем с Ольгой Николаевной Байдаловой, по-моему мнению, лучший в России, ибо результаты их работы говорят сами за себя».