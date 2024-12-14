Юлия Ефимова вышла в полуфинал ЧМ на дистанции 50 м брассом

Её результат — 29,92. Ещё одна россиянка Евгения Чикунова стала первой запасной.
Лучшее время показала китаянка Тан Цяньтин — 29,15. Вторая — Лилли Кинг из США. Она отстала от лидера на 0,05 секунды. Тройку сильнейших замкнула представительница Эстонии Энели Ефимова.
Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). 50 м брассом. Женщины. Предварительный заплыв:
1. Тан Цяньтин (Китай) — 29,15.
2. Лилли Кинг (США) — отставание 0,05.
3. Энели Ефимова (Эстония) +0,09.
4. Бенедетта Пилато (Италия) +0,23.
5. Рута Мейлютите (Литва) +0,23…
10. Юлия Ефимова (Россия) +0,77…
18. Евгения Чикунова (Россия) +1,10.