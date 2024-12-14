Российский пловец Бородин завоевал золото на чемпионате мира

18-летний Мирон Лифинцев выиграл 50 м и 100 м на спине, а также вместе с Кириллом Пригодой, Ариной Сурковой и Дарьей Трофимовой взял золото в смешанной комбинированной эстафете 4×50 м. Серебряные медали у Пригоды (100 и 200 м брассом) и Евгении Чикуновой (200 м брассом).