Российский пловец Бородин завоевал золото на чемпионате мира

Российский пловец Илья Бородин завоевал золото на дистанции 400 м комплексом на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в Будапеште.
Результат 21-летнего россиянина составил 3 минуты 56,83 секунды.
Второе место занял американец Карсон Фостер (отставание 0,62 секунды), бронзовым призером стал итальянец Альберто Раццетти (+2,00).
Теперь в активе российских пловцов четыре золотые и три серебряные медали на турнире.
18-летний Мирон Лифинцев выиграл 50 м и 100 м на спине, а также вместе с Кириллом Пригодой, Ариной Сурковой и Дарьей Трофимовой взял золото в смешанной комбинированной эстафете 4×50 м. Серебряные медали у Пригоды (100 и 200 м брассом) и Евгении Чикуновой (200 м брассом).
Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.