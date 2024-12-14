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Российский пловец Бородин завоевал золото на чемпионате мира

Илья Бородин был лучшим на дистанции 400 м комплексом. Это четвертая победа для россиян на турнире, который проходит в Будапеште.

Источник: РИА "Новости"

Российский пловец Илья Бородин завоевал золото на дистанции 400 м комплексом на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в Будапеште.

Результат 21-летнего россиянина составил 3 минуты 56,83 секунды.

Второе место занял американец Карсон Фостер (отставание 0,62 секунды), бронзовым призером стал итальянец Альберто Раццетти (+2,00).

Теперь в активе российских пловцов четыре золотые и три серебряные медали на турнире.

18-летний Мирон Лифинцев выиграл 50 м и 100 м на спине, а также вместе с Кириллом Пригодой, Ариной Сурковой и Дарьей Трофимовой взял золото в смешанной комбинированной эстафете 4×50 м. Серебряные медали у Пригоды (100 и 200 м брассом) и Евгении Чикуновой (200 м брассом).

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.