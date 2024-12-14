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Пловцы сборной России взяли золото ЧМ в смешанной комбинированной эстафете

Сборная России завоевала золото в смешанной комбинированной эстафете на ЧМ.

Источник: Кадр из трансляции

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сборная России завоевала золото в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Россияне одержали победу, показав общее время 3 минуты 30,47 секунды. В составе сборной России в финале участвовали Мирон Лифинцев, ставший четырехкратным чемпионом мира, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова.

Ранее команда также стала победителем в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Для россиян эта медаль стала восьмой на чемпионате мира в Будапеште, в активе сборной пять золотых и три серебряные награды.

Второе место заняла сборная США, показавшая время 3 минуты 30,55 секунды. Третьими стали канадцы (3.31,97).

Чемпионат мира на короткой воде продлится до 15 декабря. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает российских спортсменов до стартов в нейтральном статусе. В соревнованиях в Будапеште участвуют 27 российских пловцов.