Биография Мирона Лифинцева: российская сенсация на чемпионате мира

«Я такой человек, что не очень-то люблю каких-то определенных, глобальных целей. Вот есть задача улучшать результат, и пока я знаю, что могу это делать, вместе с тренерским штабом буду стремиться к ее выполнению. Есть очень хорошее выражение “У самурая нет цели, есть только путь”. Ко мне оно вполне применимо. В японской философии вообще много чего для меня интересного. Как говорится, познавая мир, познаешь себя. Вот и в жизненном плане буду стараться по мере возможности открывать для себя что-то новое, и быть лучше себя предыдущего», — сказал Мирон в интервью Федерации водных видов спорта России.