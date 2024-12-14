Россияне героически отбили золото в эстафете у США. Наша сборная разрывает на ЧМ-2024

Единственное, как это часто бывает с эстафетами, после победы вновь пришлось волноваться. Судьи долго не вывешивали итоговый протокол соревнований и тщательно просматривали повторы. Крайне важно, чтобы смена пловца происходила вовремя — никто не должен прыгать в бассейн хотя бы на доли секунды раньше, чем коснётся своей финишной точки предыдущий член команды. Конечно, в плавании всё не настолько тонко, как в лёгкой атлетике, где нюансы с правильной передачей эстафетной палочки порой становятся важнее даже, чем сам забег, однако прецедентов, когда уже после завершения заплыва победившую команду дисквалифицируют, достаточно.