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ЧМ-2024 по плаванию, медальный зачёт: Россия поднялась на второе место, лидирует США

Сегодня, 14 декабря, в Будапеште (Венгрия) прошёл пятый день чемпионата мира — 2024 по плаванию на короткой воде.

Источник: Чемпионат.com

Российский пловец Илья Бородин завоевал золото на дистанции 400 м комплексным плаванием.

Сборная России, в состав которой вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова, победила в эстафете 4×100 м комплексом.

Чемпионат мира — 2024 на короткой воде. Медальный зачёт после пяти дней соревнований:

  1. США — 14 золотых, 11 серебряных и пять бронзовых медалей;
  2. Россия — пять золотых и три серебряные медали;
  3. Канада — четыре золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей;
  4. Швейцария — три золотые медали;
  5. Австралия — две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.