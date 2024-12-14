ЧМ-2024 по плаванию, медальный зачёт: Россия поднялась на второе место, лидирует США

Российский пловец Илья Бородин завоевал золото на дистанции 400 м комплексным плаванием.
Сборная России, в состав которой вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова, победила в эстафете 4×100 м комплексом.
Чемпионат мира — 2024 на короткой воде. Медальный зачёт после пяти дней соревнований:
- США — 14 золотых, 11 серебряных и пять бронзовых медалей;
- Россия — пять золотых и три серебряные медали;
- Канада — четыре золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей;
- Швейцария — три золотые медали;
- Австралия — две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.