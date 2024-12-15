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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию назвал самые популярные виды спорта в России

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов назвал самые популярные виды спорта в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Источник: Reuters

По его словам, это хоккей и футбол. «Можно посмотреть количество подписчиков тематических пабликов по хоккею и плаванию, думаю, все понятно. О плавании говорят только тогда, когда проходит чемпионат мира или чемпионат Европы», — заявил Рылов.

12 декабря ВЦИОМопубликовал итоги опроса россиян о национальных видах спорта. На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27 процентов респондентов назвали хоккей.

Рылов взял два золота на Играх-2020, также он завоевал там бронзу и серебро. Кроме того, в активе россиянина две победы на чемпионатах мира и три золота первенств планеты на короткой воде.