Шкурдай завоевала бронзу ЧМ на короткой воде на 200-метровке на спине

Также сегодня участие в финалах на полтиннике брассом приняли наши Илья Шиманович и Алина Змушко. В решающем заплыве у мужчин Шиманович справился за 25,64 сек. и занял пятое место, а в женском финале Змушко показала результат 29,56 сек. и коснулась бортика седьмой. Ранее Алина дважды занимала четвертое место (100 м и 200 м), а Илья стал третьим на стометровке брассом. Таким образом, в активе нашей команды две бронзовые медали турнира в Будапеште.