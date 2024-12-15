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Шкурдай завоевала бронзу ЧМ на короткой воде на 200-метровке на спине

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Шкурдай стала призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2024 года, который завершился в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: blrswimming.by

Вечером воскресенья Шкурдай боролась за медаль на своей коронной дистанции 200 м на спине. В финале брестчанка проплыла дистанцию за 2 мин. 00,56 сек. и финишировала третьей. Чемпионкой мира с мировым рекордом стала американка Реган Смит, серебро завоевала Саммер Макинтош из Канады. В феврале уходящего года Анастасия выиграла бронзу планетарного форума в 50-метровом бассейне.

Также сегодня участие в финалах на полтиннике брассом приняли наши Илья Шиманович и Алина Змушко. В решающем заплыве у мужчин Шиманович справился за 25,64 сек. и занял пятое место, а в женском финале Змушко показала результат 29,56 сек. и коснулась бортика седьмой. Ранее Алина дважды занимала четвертое место (100 м и 200 м), а Илья стал третьим на стометровке брассом. Таким образом, в активе нашей команды две бронзовые медали турнира в Будапеште.