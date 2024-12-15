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Российские пловцы с рекордом мира выиграли комбинированную эстафету на чемпионате мира

БУДАПЕШТ, 15 декабря. /ТАСС/. Россияне стали победителями чемпионата мира по плаванию на короткой воде в комбинированной эстафете 4×100 метров. Соревнования прошли в Будапеште.

Источник: David Damnjanovic/DeFodi Images via Getty Images

Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3 минуты 18,68 секунды, установив новый мировой рекорд. Предыдущий рекорд на короткой воде принадлежал команде США (3 минуты 18,98 секунды) и был установлен 18 декабря 2022 года.

Второе место в заплыве заняли американцы (3.19,03). Третьими стали пловцы из Италии (3.19,91).

Россияне выступали на чемпионате мира в Будапеште в нейтральном статусе. Соревнования в комбинированной эстафете 4×100 метров у мужчин завершили программу мирового первенства.