Российские пловцы с рекордом мира выиграли комбинированную эстафету на чемпионате мира

Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3 минуты 18,68 секунды, установив новый мировой рекорд. Предыдущий рекорд на короткой воде принадлежал команде США (3 минуты 18,98 секунды) и был установлен 18 декабря 2022 года.
Второе место в заплыве заняли американцы (3.19,03). Третьими стали пловцы из Италии (3.19,91).
Россияне выступали на чемпионате мира в Будапеште в нейтральном статусе. Соревнования в комбинированной эстафете 4×100 метров у мужчин завершили программу мирового первенства.