Россия триумфально завершила ЧМ: мировой рекорд в эстафете, пятое золото Лифинцева и второе место в общем зачете

В воскресенье он вновь помог команде — на этот раз чисто мужской — подняться на высшую ступень пьедестала почета. Причем Кирилл уходил на дистанцию на втором этапе только третьим — Мирон Лифинцев на этот раз не смог привезти партнерам по команде отрыв. Но это не смутило Пригоду — он создал комфортное преимущество над американцами, которое составило больше секунды. Андрею Минакову и Егору Корневу нужно было его только удержать, что они с успехом сделали, установив новый рекорд мира — 13.18,68.