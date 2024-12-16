Американка установила 11 мировых рекордов на ЧМ-2024 по плаванию. Что за сумасшествие?!

Добавим к этому ещё суммы за рекорды в эстафетах и получится что-то около $ 290 тыс. Ну или почти 30 млн рублей по текущему курсу. Эта сумма эквивалентна той, которую мог бы получить российский спортсмен за восемь золотых медалей на одних Олимпийских играх от государства.