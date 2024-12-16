Путин поздравил российских пловцов с победой на чемпионате мира

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершился в столице Венгрии в воскресенье, 15 декабря. Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев установили мировой рекорд в финале мужской комбинированной эстафеты 4 по 100 метров. Всего россияне выиграли шесть золотых и четыре серебряные награды, заняв второе место в неофициальном медальном зачете.