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Путин поздравил российских пловцов с победой на чемпионате мира

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов, завоевавших медали на чемпионате мира по плаванию, отметив их сплочённость, собранность и выносливость, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершился в столице Венгрии в воскресенье, 15 декабря. Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев установили мировой рекорд в финале мужской комбинированной эстафеты 4 по 100 метров. Всего россияне выиграли шесть золотых и четыре серебряные награды, заняв второе место в неофициальном медальном зачете.

«Уважаемые Мирон Александрович, Кирилл Геннадьевич, Андрей Дмитриевич и Егор Денисович! Сердечно поздравляю вас с триумфом. В напряжённой борьбе вы проявили настоящие бойцовские качества — сплочённость, собранность, выносливость, высочайшее мастерство», — говорится в поздравлении.

Кроме того, президент подчеркнул, что пловцы показали лучший результат в комбинированной эстафете, по праву стали чемпионами, установили новый мировой рекорд и пополнили копилку сборной ещё одной золотой медалью.

«Так держать! Желаю вам ярких спортивных достижений и всего самого доброго», — добавляется в телеграмме.