Путин поздравил российских пловцов с победой на чемпионате мира

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершился в столице Венгрии в воскресенье, 15 декабря. Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев установили мировой рекорд в финале мужской комбинированной эстафеты 4 по 100 метров. Всего россияне выиграли шесть золотых и четыре серебряные награды, заняв второе место в неофициальном медальном зачете.
«Уважаемые Мирон Александрович, Кирилл Геннадьевич, Андрей Дмитриевич и Егор Денисович! Сердечно поздравляю вас с триумфом. В напряжённой борьбе вы проявили настоящие бойцовские качества — сплочённость, собранность, выносливость, высочайшее мастерство», — говорится в поздравлении.
Кроме того, президент подчеркнул, что пловцы показали лучший результат в комбинированной эстафете, по праву стали чемпионами, установили новый мировой рекорд и пополнили копилку сборной ещё одной золотой медалью.
«Так держать! Желаю вам ярких спортивных достижений и всего самого доброго», — добавляется в телеграмме.