Дмитрий Губерниев назвал пловцов Лифинцева и Бородина прорывом года в российском спорте

«По Олимпийским видам спорта главный прорыв — массовое переодевание и молчание тех, кто гнобил наших олимпийцев. Обратите внимание, как бесстыдно молчит Поздняков на фоне того, что теннисисткам дали премию от Правительства России, а он их считал иноагентами. Я считаю, что такое простить невозможно. Это хамство и издевательство над своими спортсменами от тогда ещё президента Олимпийского комитета. Совершенно справедливо, что его прогнали с этой должности, хоть он написал заявление сам.



У нас лучшие спортсмены — пловцы. К гребцу Захару Петрову можно добавлять Лифинцева и Бородина. То, что творил Илья в комплексе на чемпионате мира! У нас давно не было комплексистов такого уровня. Пусть лучшими спортсменами страны будут эти трое ребят. Если говорить про спортсменок, без всякого сомнения, это теннисистки. А также вся наша паралимпийская команда — это спортсмены номер один. Даже сложно кого-то одного выделить. Все молодцы, кто поехал туда», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.