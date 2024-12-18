«Летом у пловцов была потеря мотивации, а теперь все поворачивается в нашу сторону». Колонка Дарьи Муллакаевой

На этой ноте я бы хотела перейти к событиям завершившегося ЧМ в Будапеште, где настоящим супергероем стал Мирон Лифинцев. Я не думала, что он сможет взять пять золотых медалей, но понимала, что Мирон точно будет на подиуме в личных гонках на 50 на 100 метров. По нему видно, что это один из уникальнейших спортсменов мира. Он очень плавучий, у него очень быстрая скорость по воде. На ЧМ я думала, что его сильно подведут выходы. И как мы видели, в подводной части выходов он проигрывал конкурентам (это остается его слабой стороной. Мирон и его тренеры прекрасно это понимают, поэтому 18-летнему таланту еще есть куда расти). Профессионалы, смотревшие заплывы, это видели.