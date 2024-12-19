Ефимова выиграла заплыв на 50 м брассом на Кубке Сальникова

Победительница показала результат 30,12 секунды. Второй стала Яна Шакирова (30,39), третьей — Елена Богомолова (30,42).
Двукратная победительница чемпионата мира в Будапеште в эстафетах Арина Суркова победила на дистанции 50 м вольным стилем. Второе место заняла Александра Кузнецова, третье — Дарья Трофимова.
Результаты других финальных заплывов:
Мужчины, 200 м, баттерфляй: 1. Александр Кудашев; 2. Александр Харланов; 3. Егор Павлов;
Женщины, 200 м, баттерфляй: 1. Анастасия Колпакова; 2. Светлана Чимрова; 3. Серафима Фокина;
Мужчины, 400 м комплексом: 1. Илья Бородин; 2. Максим Ступин; 3. Эдуард Валиахметов;
Женщины, 400 м комплексом: 1. Ирина Звягинцева; 2. Анастасия Сорокина; 3. Виктория Старостина;
Мужчины, 200 м на спине: 1. Дмитрий Савенко; 2. Максим Фофанов; 3. Ярослав Лозе;
Женщины, 200 м на спине: 1. Милана Степанова; 2. Елизавета Агапитова; 3. Дарья Зарубенкова;
Мужчины, 400 м, вольный стиль: 1. Даниил Шаталов; 2. Роман Акимов; 3. Кирилл Мартынычев;
Женщины, 800 м, вольный стиль; 1. Софья Дьякова; 2. Ксения Мишарина; 3. Полина Козякина;
Мужчины, 50 м, вольный стиль: 1. Егор Корнев; 2. Климент Колесников; 3. Роман Шевляков;
Мужчины, 50 м, брасс: 1. Олег Костин; 2. Иван Кожакин; 3. Владислав Герасименко.