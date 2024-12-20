Колесников обошел Лифинцева в очной борьбе. Но получать нейтральный статус он не спешит

Главное противостояние ожидалось на дистанции 50 метров на спине у мужчин, где в финале сошлись Климент Колесников и Мирон Лифинцев. Колесников накануне заявил в интервью ТАСС, что пока не думает о выступлениях под нейтральным флагом: «Это больше не принцип, а внутренний ответ на вопрос, который задаешь сам себе. В конкретном случае вопрос такой: будет ли мне комфортно выступать в данной ситуации на соревнованиях? В жизни возникают и другие ситуации, когда тебе надо сделать выбор, и ты спрашиваешь себя, как тебе было бы комфортнее. У меня нет такой жесткой позиции или углубленности в максимальный патриотизм, просто есть вещи, которые рассматриваешь с человеческой точки зрения и понимаешь, что они неправильные. Отталкиваясь от этого, я решаю, будет ли мне там комфортно. Мне — нет, я не хочу находиться там с ощущением того, что мне некомфортно и не особо хочется. Перебарывать себя я не хочу, иду более естественным путем».