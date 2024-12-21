Песков: когда спортсмен восходит на пьедестал, он всё равно русский. Все гордятся

«С одной стороны, это очень здорово. Это результат работы наших новых федераций, и так должно быть, спортсмены должны выступать. И если выступает спортсмен, даже без флага, то, когда он восходит на пьедестал, он все равно русский. Все понимают это, все гордятся. Так же, как только что было с нашими пловцами, только недавно президент восхищался ими. Мы разве думали с флагом они или без него? Мы знали, что они русские и выиграли. И то же самое будет с нашими фигуристами», — приводит слова Пескова ТАСС.