Чикунова и Пригода стали победителями Кубка Сальникова

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Чемпионка Европы Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 200 метров брассом на Кубке Сальникова по плаванию на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге.
Победительница показала результат 2 минуты 17,46 секунды, опередив Татьяну Горбунову (2.20,74) и Анастасию Шиленкову (2.23,60). У мужчин на этой дистанции победил Кирилл Пригода (2.03,11), второе место занял Михаил Доринов (2.03,14), третье — Александр Жигалов (2.04,42).
Другие результаты:
- 1500 м вольным стилем, женщины: 1. Ксения Мишарина, 2. Маргарита Ершова, 3. Анна Аршавская.
- 800 м вольным стилем, мужчины: 1. Кирилл Мартынычев, 2. Иван Моргун, 3. Андрей Филипец;
- 100 м на спине, мужчины: 1. Климент Колесников, 2. Павел Самусенко, 3. Евгений Шиловский;
- 100 м на спине, женщины: 1. Милана Степанова, 2. Елизавета Агапитова, 3. Анастасия Дуплинская;
- 200 м комплексом, мужчины: 1. Илья Бородин, 2. Максим Ступин, 3. Алексей Сударев;
- 200 м комплексом, женщины: 1. Ирина Звягинцева, 2. Яна Шакирова, 3. Анастасия Сорокина;
- 200 м вольным стилем, мужчины: 1. Владислав Резниченко, 2. Александр Щеголев, 3. Даниил Шаталов;
- 200 м вольным стилем, женщины: 1. Дарья Клепикова, 2. Дарья Муллакаева и Анастасия Саратова;
- 50 м баттерфляем, мужчины: 1. Олег Костин, 2. Роман Шевляков, 3. Егор Юрченко;
- 50 м баттерфляем, женщины: 1. Арина Суркова, 2. Дарья Татаринова, 3. Мария Осетрова.