Чикунова рассказала, что иностранные пловцы были рады возвращению россиян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Иностранные спортсмены были рады увидеть российских пловцов на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште. Об этом ТАСС рассказала рекордсменка мира Евгения Чикунова.
Российские пловцы на чемпионате мира завоевали 6 золотых и 4 серебряные награды, заняв второе место в неофициальном медальном зачете.
«Впечатления только положительные, их очень-очень много. Возвращение спустя три года получилось феноменальным и незабываемым. Все спортсмены проделали большую работу, чтобы вернуться так ярко», — рассказала Чикунова.
«Встретила очень много друзей, с которыми я познакомилась на ISL (Международная плавательная лига — прим. ТАСС), Олимпийских играх и других чемпионатах мира. Конечно, меня узнали. Удалось пообщаться, все говорили одно и то же: как же хорошо, что вы вернулись. Нас были рады видеть», — добавила она.
На чемпионате мира Чикунова завоевала серебро на дистанции 200 м брассом. «Получилось так, как получилось. Для меня было главным — удержать форму с чемпионата России, хотя не знаю, о какой форме там могла идти речь. В итоге получилось улучшить время и завоевать медаль, что не может не радовать. В какой-то момент казалось, что это невозможно, потому что мы внезапно узнали о поездке, да и болезнь сыграла главную роль. В любом случае я вернулась с медалью, чем я довольна», — добавила она.
Чикуновой 20 лет, три года назад на чемпионате мира на короткой воде в ОАЭ она также стала второй на дистанции 200 м брассом.