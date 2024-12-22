Чикунова рассказала, что иностранные пловцы были рады возвращению россиян

На чемпионате мира Чикунова завоевала серебро на дистанции 200 м брассом. «Получилось так, как получилось. Для меня было главным — удержать форму с чемпионата России, хотя не знаю, о какой форме там могла идти речь. В итоге получилось улучшить время и завоевать медаль, что не может не радовать. В какой-то момент казалось, что это невозможно, потому что мы внезапно узнали о поездке, да и болезнь сыграла главную роль. В любом случае я вернулась с медалью, чем я довольна», — добавила она.