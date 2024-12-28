«Я больше не кажусь таким мрачным». Лифинцев — новый супергерой российского спорта

Чемпионат мира на короткой воде в Будапеште был важнейшим стартом не только для российского плавания, но и для всего нашего спорта. Впервые за два с половиной года российские спортсмены отправились на крупный турнир полноценной делегацией, и возвращение на международную арену можно с уверенностью назвать успешным — сразу шесть золотых наград и второе место в общекомандном зачёте.
При этом пять золотых медалей из шести у всей сборной забрал 18-летний Мирон Лифинцев. Ещё месяц назад о Мироне знали только самые верные поклонники плавания и продвинутые эксперты. Сейчас же Лифинцев — звезда общероссийского масштаба. Недаром Мирон лидирует в нашем рейтинге главных прорывов спортивного 2024-го. В интервью «Чемпионату» Лифинцев поделился своими эмоциями от турнира в столице Венгрии и честно признался — подобного исхода он не ожидал.
«Ехал с мыслью просто проплыть и узнать, каково это — участвовать в чемпионате мира»
— Чемпионат мира в Будапеште стал для вас первым серьёзным международным стартом. Сильно волновались? Скучали по международным стартам?
— Да, это был мой первый международный старт такого уровня. Раньше выступал на матчевых встречах, но на всемирных чемпионатах и первенствах не был. Сильного волнения и переживаний не было. Я настраивался на заплыв и просто хладнокровно делал свою работу.
— Как эмоционально относились к изоляции?
— Изоляции как таковой я не чувствовал. Плавание на спине в России находится на мировом уровне, поэтому я соревновался с лучшими спортсменами, и мне было довольно комфортно, ведь всегда есть куда расти.
— Перед стартом чемпионата мира верили в подобный результат? С какими мыслями на него ехали?
— На чемпионат мира я ехал с мыслью просто проплыть и узнать, каково это — участвовать в чемпионате мира. Не думал о том, что может получиться, а что нет. Всё получилось так, как получилось.
— Какая победа была самой эмоциональной? Почему?
— Все эстафеты были эмоциональными, это было очень круто. Среди личных побед особенно хочу отметить золото на дистанции 100 м на спине, потому что это была моя первая победа.
«Над финишным касанием я работал отдельно, нарабатывал его очень долго»
— Как оцените свои шансы летом 2025-го в Сингапуре? Кого видите в числе основных соперников?
— Предстоит ещё проделать большую работу, поэтому пока сложно что-либо оценивать. Я об этом не думаю сейчас, потом уже посмотрим, как всё сложится.
— Все выделяют ваш навык работать в касание. Как удалось натренировать такую реакцию?
— Над финишным касанием я работал отдельно, нарабатывал его очень долго, практически с нуля. В этом мне сильно помог Филипп Шопин, мастер спорта международного класса и довольно титулованный пловец. Он также выигрывал, казалось бы, невозможные в силу роста касания, и все удивлялись. Я не ленился, нарабатывал, всегда бился рукой в этот бортик лишний раз.
— Планируете пробовать себя в других дисциплинах? Где именно?
— В других стилях пока не планирую себя пробовать. Мне нравится плавание на спине, поэтому планирую развиваться в этом направлении дальше — как говорится: куй железо, пока горячо.
— Какой заплыв для вас был лучшим в плане реализации себя?
— Я не могу отдельно выделить у себя лучшую реализацию, если честно. Выкладывался в каждом заплыве.
— Под конец чемпионата была уже некая физическая и психологическая усталость?
— Конечно, под конец соревнований я, как и все люди, начинаю уставать, я же не робот.
«MVP чемпионата — Кирилл Пригода, он много помогал нам — юнцам»
— Сдружились с кем-то в сборной во время ЧМ? Поддерживали друг друга?
— Да, много с кем удалось наладить контакт. Многие ребята из команды говорят, что узнали меня получше, и я больше не кажусь им таким мрачным и безэмоциональным.
— Как общались с иностранцами? Как я понял, большинство поддерживали, относились понимающе?
— С иностранцами тоже получилось немного пообщаться. Все хорошо отзывались, никто не выражал негатива, все были доброжелательно настроены. На мой взгляд, пловцы на спине — самые добрые люди в плавании.
— Много пловцов в сборной в этот раз было из Санкт-Петербурга. Сформировалась своя питерская «тусовка»?
— Я бы не выделял в отдельную группу спортсменов из Питера, мы были все едины, и все друг друга поддерживали.
— Про Кирилла Пригоду говорили, что он как отец был для этой сборной. Как это ощущалось? Он помогал, был наставником, подсказывал?
— Кирилл уже опытный боец, закалённый временем и стартами. Он много помогал нам — юнцам, например, мог нас настроить с нуля, зарядить на дистанцию, подсказывал какие-то технические моменты и так далее. Он совершенно точно заслуживает звание MVP этого чемпионата.
— Как планируете проводить новогодние праздники? В бассейне или за компьютером?
— У меня такой же план, как и у Климента Колесникова, — «буду прикован к кровати». Ну ещё и к креслу немного. Нужно переключиться на что-то другое, отвлечься от всей этой суеты, которая происходит в последнее время. Сам Новый год отмечу с семьёй за праздничным ужином, а после, думаю, ляжем спать.
Автор: Рустам Имамов