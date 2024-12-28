«Я больше не кажусь таким мрачным». Лифинцев — новый супергерой российского спорта

— У меня такой же план, как и у Климента Колесникова, — «буду прикован к кровати». Ну ещё и к креслу немного. Нужно переключиться на что-то другое, отвлечься от всей этой суеты, которая происходит в последнее время. Сам Новый год отмечу с семьёй за праздничным ужином, а после, думаю, ляжем спать.