Украинского паралимпийца дисквалифицировали за метамфетамин

В пробе, взятой во время Паралимпийских игр в Париже 2 сентября 2024 года, были обнаружены следы метамфетамина и амфетамина. Спортсмен согласился на то, что совершил антидопинговое нарушение. Он был дисквалифицирован на три года начиная с 6 сентября — даты временного отстранения.
На Паралимпиаде в Париже Бондаренко выступил в заплыве на 200 метров вольным стилем в категории S2 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) и занял восьмое место. Этот результат в связи с нарушением был аннулирован.
Бондаренко 38 лет. Он является многократным призером чемпионатов Украины.