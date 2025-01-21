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Украинского паралимпийца дисквалифицировали за метамфетамин

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинский паралимпиец Роман Бондаренко дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (IPC).

Источник: Спорт РИА Новости

В пробе, взятой во время Паралимпийских игр в Париже 2 сентября 2024 года, были обнаружены следы метамфетамина и амфетамина. Спортсмен согласился на то, что совершил антидопинговое нарушение. Он был дисквалифицирован на три года начиная с 6 сентября — даты временного отстранения.

На Паралимпиаде в Париже Бондаренко выступил в заплыве на 200 метров вольным стилем в категории S2 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) и занял восьмое место. Этот результат в связи с нарушением был аннулирован.

Бондаренко 38 лет. Он является многократным призером чемпионатов Украины.