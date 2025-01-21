Украинского паралимпийца дисквалифицировали за метамфетамин

В пробе, взятой во время Паралимпийских игр в Париже 2 сентября 2024 года, были обнаружены следы метамфетамина и амфетамина. Спортсмен согласился на то, что совершил антидопинговое нарушение. Он был дисквалифицирован на три года начиная с 6 сентября — даты временного отстранения.