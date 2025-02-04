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World Aquatics расширила список россиян с нейтральным статусом до 50 человек

В обновленный список вошли 19 спортсменов.

Источник: AP 2024

ЖЕНЕВА, 4 февраля. /ТАСС/. Список российских спортсменов и тренеров, получивших нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics), расширен до 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба World Aquatics.

В обновленный список вошли 19 спортсменов, в том числе бронзовый призер Олимпиады по прыжкам в воду Александр Бондарь.

Российские спортсмены допускаются до соревнований World Aquatics исключительно в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией. На декабрьском чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште россияне завоевали 6 золотых и 4 серебряные награды, заняв второе место в неофициальном медальном зачете. Для них этот чемпионат мира стал первым после трехлетнего перерыва, вызванного санкциями.