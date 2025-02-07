World Aquatics расширила список россиян с нейтральным статусом до 110 человек

Российские спортсмены допускаются до соревнований World Aquatics исключительно в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией. На декабрьском чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште россияне завоевали 6 золотых и 4 серебряные награды, заняв второе место в неофициальном медальном зачете. Для них этот чемпионат мира стал первым после трехлетнего перерыва, вызванного санкциями.