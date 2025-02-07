World Aquatics расширила список россиян с нейтральным статусом до 110 человек

ЖЕНЕВА, 7 февраля. /ТАСС/. Список представителей России, получивших нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics), расширен до 110 человек. Об этом сообщает пресс-служба World Aquatics.
Последними от организации на данный момент нейтральный статус получили пловцы на открытой воде Денис Адеев, Екатерина Сорокина, Анна Тулупова, Маргарита Ершова, Владимир Иванов, Никита Хотько, Софья Колесникова, Полина Козякина, Яна Курцева, Владислав Утробин.
В общей сложности в списке присутствует 110 россиян. Нейтральный статус в числе прочих получили представители техперсонала.
Российские спортсмены допускаются до соревнований World Aquatics исключительно в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией. На декабрьском чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште россияне завоевали 6 золотых и 4 серебряные награды, заняв второе место в неофициальном медальном зачете. Для них этот чемпионат мира стал первым после трехлетнего перерыва, вызванного санкциями.