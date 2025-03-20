В США заморозили финансирование университета из-за пловчихи-трансгендера

Представитель UPenn Рон Озио заявил, что университет не получал никаких уведомлений о приостановке финансировании и что UPenn не нарушал никаких правил: «UPenn следовал правилам NCAA и Лиги плюща в отношении участия студентов в спортивных командах. Мы всегда соблюдали и соблюдаем все правила, которые применяются не только к UPenn, но и ко всем нашим коллегам по NCAA и Лиге плюща», — цитирует Озио ESPN.