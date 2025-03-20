В США заморозили финансирование университета из-за пловчихи-трансгендера

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Белый дом заморозил 175 миллионов долларов федерального финансирования Пенсильванского университета (UPenn) из-за выступления пловчихи-трансгендера Лии Томас в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) в 2022 году, сообщается на официальной странице администрации президента Дональда Трампа в соцсети X.
В 2022 году Томас выиграла чемпионат Лиги плюща в плавании вольным стилем на дистанциях 100, 200 и 500 метров, а также в эстафете 4×100 м вольным стилем. В феврале бывшие члены сборной UPenn по плаванию Грейс Эстабрук, Эллен Холмквист и Марго Качоровски подали иск против Гарварда, Пенсильванского университета, Национальной ассоциации студенческого спорта и Лиги плюща с требованием аннулировать результаты Томас.
«Администрация Трампа приостановила федеральное финансирование Пенсильванского университета в размере 175 млн долларов из-за его политики принуждения женщин соревноваться с мужчинами в спорте. Обещания даны, обещания сдержаны», — говорится в сообщении администрации Трампа.
Представитель UPenn Рон Озио заявил, что университет не получал никаких уведомлений о приостановке финансировании и что UPenn не нарушал никаких правил: «UPenn следовал правилам NCAA и Лиги плюща в отношении участия студентов в спортивных командах. Мы всегда соблюдали и соблюдаем все правила, которые применяются не только к UPenn, но и ко всем нашим коллегам по NCAA и Лиге плюща», — цитирует Озио ESPN.
Как отмечает SwimSwam, в декабре президент NCAA Чарли Бейкер заявил, что в соревнованиях внутри организации участвует менее 10 трансгендерных спортсменов. Пока неясно, коснется ли замораживание финансирования других школ, которые допустили к соревнованиям трансгендеров. Ранее UPenn попал под расследование со стороны управления по гражданским правам департамента образования в связи с «потенциальным нарушением», допущенным Томас.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о запрете мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях, рассказав, что таким образом в США произошли тысячи побед.