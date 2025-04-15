Чикунова — об участии в ОИ: вижу, как меняются события в мире, и ничего не загадываю

— Я знаю, что мы будем идти к этой Олимпиаде, но, видя, как могут меняться события, обстоятельства, новости в мировом масштабе, я уже вообще не загадываю. Я готовлюсь, буду стараться улучшать результат, но как будет, так и будет, — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».